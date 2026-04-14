ЗМІ: союзники не готові допомагати Трампу з Ормузькою протокою

Союзники США досі не готові допомагати з розблокуванням Ормузької протоки попри заяви американського президента Дональда Трампа, який запевняє у протилежному.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Агентство нагадує, що у п’ятницю Велика Британія і Франції прийматимуть зустріч, на якій обговорюватимуть ситуацію з Ормузькою протокою.

Втім, за словами європейських посадовців, обізнаних із ситуацією, у формуванні військово-морської місії досягнуто лише незначного прогресу.

До того ж, союзники не хочуть розгортати свої сили доти, доки не буде укладено постійне перемир’я між США та Іраном.

Як зазначено, поки що переговори зосереджені більше на дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, ніж на військових рішеннях, навіть незважаючи на те, що Вашингтон наполягає на конкретних зобов'язаннях щодо військово-морських сил, додав один з посадовців.

Інше джерело зазначило, що Велика Британія та Франція також досі не дійшли повної згоди між собою щодо того, як може працювати військово-морська операція, включаючи те, яку роль у ній можуть відіграти США.

Наразі дипломати хочуть подивитися, як розвиватимуться крихкі мирні переговори, перш ніж ухвалювати рішення про конкретну місію.

За словами джерел, поки президент США не зможе представити реалістичний план для досягнення розблокування протоки та припинення війни, союзники США, ймовірно, матимуть труднощі з розробкою планів допомоги.

Наразі Велика Британія зосереджена на тому, чи слід розгорнути в регіоні вже наявні автономні системи тралення мін, а не військові кораблі для супроводу танкерів через протоку, заявили офіційні особи. Тим часом Франція неодноразово говорила про "систему супроводу"

Франція хоче, щоб будь-яка місія тісно координувалася з Іраном, а це означає, що в ній повинні брати участь тільки ті країни, які не вступали в конфлікт з Іраном, такі як Індія або інші європейські держави, заявили французькі офіційні особи.

Крім того, кілька союзників вважають, що участь США матиме негативний ефект, додав один з офіційних представників, аргументуючи це тим, що це змусить іранців займати надто оборонну позицію.

Однак Франція і Велика Британія єдині в тому, що хочуть, щоб місія діяла під мандатом Організації Об'єднаних Націй. Але офіційні особи визнають, що це буде важко забезпечити, враховуючи, що США, Китай і Росія повинні будуть дати свою згоду.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом у Британії заявили, що країна не братиме участі у блокаді.