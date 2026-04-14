СМИ: союзники не готовы помогать Трампу с Ормузским проливом

Союзники США по-прежнему не готовы помогать с разблокированием Ормузского пролива, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, который утверждает обратное.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Агентство напоминает, что в пятницу Великобритания и Франция проведут встречу, на которой обсудят ситуацию с Ормузским проливом.

Впрочем, по словам европейских чиновников, осведомленных о ситуации, в формировании военно-морской миссии достигнут лишь незначительный прогресс.

К тому же, союзники не хотят развертывать свои силы до тех пор, пока не будет заключено постоянное перемирие между США и Ираном.

Как отмечается, пока переговоры сосредоточены больше на дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном, чем на военных решениях, даже несмотря на то, что Вашингтон настаивает на конкретных обязательствах в отношении военно-морских сил, добавил один из чиновников.

Другой источник отметил, что Великобритания и Франция также до сих пор не пришли к полному согласию между собой относительно того, как может работать военно-морская операция, включая то, какую роль в ней могут сыграть США.

В настоящее время дипломаты хотят посмотреть, как будут развиваться хрупкие мирные переговоры, прежде чем принимать решение о конкретной миссии.

По словам источников, пока президент США не сможет представить реалистичный план по разблокированию пролива и прекращению войны, союзники США, вероятно, будут испытывать трудности с разработкой планов помощи.

В настоящее время Великобритания сосредоточена на том, следует ли развернуть в регионе уже имеющиеся автономные системы траления мин, а не военные корабли для сопровождения танкеров через пролив, заявили официальные лица. Между тем Франция неоднократно говорила о "системе сопровождения"

Франция хочет, чтобы любая миссия тесно координировалась с Ираном, а это означает, что в ней должны участвовать только те страны, которые не вступали в конфликт с Ираном, такие как Индия или другие европейские государства, заявили французские официальные лица.

Кроме того, несколько союзников считают, что участие США будет иметь негативный эффект, добавил один из официальных представителей, аргументируя это тем, что это заставит иранцев занимать слишком оборонительную позицию.

Однако Франция и Великобритания едины в том, что хотят, чтобы миссия действовала под мандатом Организации Объединенных Наций. Но официальные лица признают, что это будет трудно обеспечить, учитывая, что США, Китай и Россия должны будут дать свое согласие.

13 апреля США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а президент Дональд Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало заявление президента США о том, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили пошлину Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран взимал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Ранее Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Между тем в Великобритании заявили, что страна не будет участвовать в блокаде.