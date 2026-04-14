Посол в Угорщині оцінив перспективи потепління між Києвом і Будапештом після зміни влади

Посол України в Угорщині Федір Шандор оцінив перспективи потепління відносин між Києвом і Будапештом після перемоги на парламентських виборах опозиційної партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Про це Шандор заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє "Європейська правда".

За словами посла, серед проблемних питань, які в першу чергу необхідно вирішити Будапешту і Києву, є відкриття переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

"Шанси (на потепління. – Ред.) завжди є. Я говорю про відносини між Угорщиною і угорським народом з українським народом і з Україною. А вони будуть. Всі забувають лише одне. Ми не просто дві країни, ми не просто два народи – ми сусідські країни", – сказав дипломат.

Коментуючи заяви Мадяра щодо вступу України до ЄС посол порекомендував "набратися терпіння і дотримуватися протокольно-дипломатичних відносин".

Шандор зазначив, що у нього оптимістичні настрої щодо цього "були і рік тому".

На запитання про можливе про розблокування Угорщиною кредиту в розмірі 90 мільярдів євро від Євросоюзу, Шандор відповів, що не знає, коли це має відбутися.

"Дипломатія – це точна наука, вона не ворожить на кавовій гущі. Ми не знаємо чимало протоколів, чимало бюрократичних особливостей, але можу сказати точно – в цьому році", – розповів посол.

За даними ЗМІ, Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

