Посол в Венгрии оценил перспективы потепления между Киевом и Будапештом после смены власти

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор оценил перспективы потепления отношений между Киевом и Будапештом после победы на парламентских выборах оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Об этом Шандор заявил в интервью Радио Свобода, сообщает "Европейская правда".

По словам посла, среди проблемных вопросов, которые в первую очередь необходимо решить Будапешту и Киеву, есть открытие переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

"Шансы (на потепление. – Ред.) всегда есть. Я говорю об отношениях между Венгрией и венгерским народом с украинским народом и с Украиной. А они будут. Все забывают только одно. Мы не просто две страны, мы не просто два народа – мы соседние страны", – сказал дипломат.

Комментируя заявления Мадьяра относительно вступления Украины в ЕС, посол порекомендовал "набраться терпения и придерживаться протокольно-дипломатических отношений".

Шандор отметил, что у него оптимистичные настроения по этому поводу "были и год назад".

На вопрос о возможном разблокировании Венгрией кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза, Шандор ответил, что не знает, когда это должно произойти.

"Дипломатия – это точная наука, она не гадает на кофейной гуще. Мы не знаем многих протоколов, многих бюрократических тонкостей, но могу сказать точно – в этом году", – рассказал посол.

По данным СМИ, Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

