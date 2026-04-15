Зеленский о нехватке ракет для Patriot: "Хуже уже некуда"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому ZDF.

Зеленский признал, что если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, это повлияет на поставки оружия Украине – "особенно с точки зрения противовоздушной обороны".

Ведущая отметила, что звучали оценки об использовании союзниками США на Ближнем Востоке около 800 ракет Patriot всего лишь за три дня боевых действий, и что Зеленский упоминал о том, что у Украины столько не было за всю войну. Она спросила, возможен ли еще больший дефицит.

"Ситуация уже в таком дефиците, что уже хуже не может быть. Но у нас было решение о некотором количестве ракет, которые мы получаем. Медленнее, чем это могло бы быть, но мы их получаем", – сказал президент.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

14 апреля во время визита Зеленского в Берлин объявили, что Германия профинансирует контракт между Украиной и американской компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет-перехватчиков для Patriot.

В начале апреля президент Украины говорил о необходимости готовиться к сценарию прекращения поставок американского оружия, однако заверил, что пока сигналов об этом не было.