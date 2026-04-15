Вучич призвал создать подразделения ударных дронов в сербской армии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербская армия должна создать подразделения, оснащенные ударными дронами.

Об этом он сказал после встречи с высшим военным командованием в Белграде, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вучич заявил, что предложил сформировать подразделения, оснащенные ударными дронами дальнего радиуса действия и дронами, которые зависают над зоной удара перед тем, как атаковать цели.

"Кроме увеличения производства дронов, которое, как я ожидаю, резко возрастет в этом году, мы в значительной степени сосредоточимся на цифровизации нашей армии. Я считаю, что в этом плане мы станем одной из армий с высокой оперативной совместимостью и наибольшими возможностями не только в нашем регионе, но и за его пределами", – сказал он.

Как отмечается, Сербия имеет армию численностью 22 500 человек, а в 2026 году она выделила 3,3% своего ВВП на оборонные расходы.

Комментарии Вучича прозвучали после объявления о создании совместного сербско-израильского завода по производству дронов, которое состоялось днем ранее.

Недавно СМИ писали, что Сербия потенциально может остаться без 1,5 млрд евро европейского финансирования из-за ухудшения ситуации с демократией и близких связей с Москвой.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Три проблемы президента Сербии: почему Александар Вучич может потерять власть уже в 2026 году.