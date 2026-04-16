Сікорський про ідею прискореного вступу України в ЄС: цього не буде

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї прискореного вступу України в Європейський Союз, наполягаючи, що Київ має пройти повний процес приєднання до блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", Сікорський заявив в інтерв’ю RMF24.

Політика запитали про позицію майбутнього прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який заявляв, що він не підтримує прискореного вступу України в ЄС.

Сікорський погодився зі словами Мадяра, заявивши, що позиція його країни є ідентичною. На його переконання, Україна має пройти повний процес євроінтеграції, як це свого часу зробила Польща.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", – заявив польський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.

Серед потенційних пропозицій, які обговорюються в Євросоюзі, є ідея "неповного членства". Згідно із задумом, це дозволить Україні приєднатися до ЄС, але з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень.

14 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

