Сикорский об идее ускоренного вступления Украины в ЕС: этого не будет

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, настаивая, что Киев должен пройти полный процесс присоединения к блоку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сикорский заявил в интервью RMF24.

Политика спросили о позиции будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который заявлял, что он не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.

Сикорский согласился со словами Мадьяра, заявив, что позиция его страны идентична. По его убеждению, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это в свое время сделала Польша.

"Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", – заявил польский министр.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссию о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя пока нет согласованных очертаний этого процесса.

Среди потенциальных предложений, которые обсуждаются в Евросоюзе, есть идея "неполного членства". Согласно замыслу, это позволит Украине присоединиться к ЕС, но с гораздо меньшими полномочиями по принятию решений.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, приведя параллели с тем, что Европе не интересна "ограниченная" украинская армия.

