Турецкий школьник, совершивший смертельное нападение, мог подражать убийце из США

Турецкая полиция рассказала новые детали относительно 14-летнего ученика, который 15 апреля совершил нападение на школу, в результате чего погибли люди.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Речь идет об инциденте в турецком районе Кахраманмараш, где в результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди которых восемь одноклассников ученика.

Правоохранители заявили, что предварительные проверки показали, что подозреваемый использовал в своем профиле WhatsApp изображение, связанное с Эллиотом Роджером, который известен совершением убийств в 2014 году в США.

Отец подозреваемого, У.М., был задержан 15 апреля, а впоследствии взят под стражу судебными органами. Цифровые материалы, полученные во время обысков в доме подозреваемого и в автомобиле его отца, были изъяты и сейчас исследуются.

По предварительным выводам правоохранителей, доказательств связи с терроризмом не обнаружено, и этот инцидент оценивается как индивидуальное нападение.

23 мая 2014 года Эллиот Роджер совершил нападение в Исла-Висте вблизи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, в результате которого погибли шесть человек, еще 14 получили ранения. Перед этим он опубликовал видео на YouTube и разослал манифест, в котором объяснял мотивы своих действий.

Сначала нападавший убил ножом двух соседей по комнате и их знакомого. Впоследствии он открыл стрельбу возле студенческих общежитий, а также в магазине неподалеку. После этого он хаотично передвигался по району, стреляя и сбивая пешеходов на автомобиле, и вступил в перестрелку с полицией.

В конце концов он врезался в припаркованное авто, после чего покончил с собой.

14 апреля в другом небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился. От его действий пострадали 16 человек.

В феврале в результате стрельбы в словацкой школе пострадали два человека.

В Польше в марте неизвестный стрелял из пневматики по зданию школы в Варшаве, впоследствии сообщили о задержании подозреваемого.