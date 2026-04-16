Минобороны Германии ограничило использование телефонов из-за опасений шпионажа

Министерство обороны Германии ограничило использование мобильных телефонов в штаб-квартире ведомства на фоне опасения угрозы шпионажа со стороны России и Китая.

Об этом стало известно Spiegel, передает "Европейская правда".

По информации издания, учитывая опасения относительно шпионских атак, кабинет министра обороны Германии Бориса Писториуса резко ограничил использование частных мобильных телефонов в Министерстве обороны и подразделениях Бундесвера.

Как отмечается, уже в середине февраля в министерстве была распространена срочная директива по безопасности, при этом многие государственные служащие получили личные сообщения.

В директиве по безопасности указано, что с этого момента запрещается приносить личные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты или смарт-часы, на очные или виртуальные совещания, где обсуждаются материалы, классифицированные как "Секретно – Только для служебного пользования" или выше.

Это касается, в частности, заседаний, посвященных "планированию учений/операций" или боевой готовности Бундесвера.

Отмечается, что перед такими заседаниями все личные устройства необходимо оставлять в шкафчиках в коридорах. Это правило также распространяется на офисы, где хранятся документы, классифицированные как "Секретно" или выше.

Причиной принятия этой меры является значительная угроза шпионажа, который, согласно директиве по безопасности, может также служить подготовкой к диверсионным актам.

В предупреждении отмечается, что Бундесвер сейчас является "приоритетной целью разведки, особенно для российской шпионской деятельности". Также там отмечается, что Китай также придерживается "стратегического и долгосрочного подхода к сбору разведданных".

В директиве отмечается, что частные устройства представляют "значительный риск для безопасности".

В этом контексте стоит напомнить о прошлогоднем инциденте, известном как "Signal-гейт". Речь идет о скандале с раскрытием переписок американских топ-чиновников в мессенджере Signal, куда случайно добавили журналиста.

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Представители Белого дома защищали чат, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".

Руководителям разведывательных ведомств администрации США пришлось оправдываться за инцидент перед комитетом Сената по разведке, где они заявили, что не передавали никаких секретных деталей в чате Signal.