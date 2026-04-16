Генсек Совета Европы намекнул на решение по ответственности РФ 14-15 мая

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что в следующем месяце откроются "важные возможности" по привлечению России к ответственности за ее агрессию против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на платформе X.

Берсе прокомментировал очередную российскую массированную атаку на Украину, отметив, что привлечение России к ответственности "не может ждать".

"Еще одна ночь террора в Украине. Еще одна причина, почему привлечение виновных к ответственности не может ждать. Совет Европы вместе с 46 государствами-членами и партнерами продолжает эту работу, и впереди нас ждут важные возможности", – написал он.

В этом контексте Берсе добавил, что ожидает встречи министров иностранных дел стран-членов Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая.

Отметим, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее анонсировал, что на этом заседании ожидается голосование по соглашению о создании Спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины.

По данным МИД, 20 стран уже объявили о своих намерениях присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала.

В четверг о таком решении объявила Австрия. А накануне о намерениях присоединиться к соглашению заявила Франция.

Как писала "Европейская правда", в январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

