Шеф Пентагону попередив Іран про готовність поновити бойові дії у разі відсутності угоди

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські війська на Близькому Сході готові відновити бойові дії, якщо Іран не погодиться на мирну угоду.

Про це він сказав на брифінгу у четвер, 16 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Гегсет заявив, що Іран "може обрати успішне майбутнє", а також висловив сподівання, що Тегеран "зробить це заради народу Ірану".

"Але якщо Іран обере неправильний шлях, тоді на нього чекає блокада і бомбардування інфраструктури, електроенергетики та енергетичних об’єктів", – сказав він.

ЗМІ раніше повідомили, що переговорні групи зі США та Ірану можуть повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду цього тижня, щоб відновити переговори для укладення довгострокової мирної угоди.

Про можливість проведення нового раунду стало відомо після того, як 11 квітня зустрічі найвищого рівня між Іраном та США у столиці Пакистану завершилися без прориву.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "майже завершилася".

Також ЗМІ писали, що Іран та Сполучені Штати досягли прогресу у переговорах за посередництва Пакистану, але між сторонами досі залишаються значні розбіжності, зокрема щодо ядерних амбіцій Тегерана.