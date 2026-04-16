Глава Пентагона предупредил Иран о готовности возобновить боевые действия
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские войска на Ближнем Востоке готовы возобновить боевые действия, если Иран не согласится на мирное соглашение.
Об этом он сказал на брифинге в четверг, 16 апреля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Хегсет заявил, что Иран "может выбрать успешное будущее", а также выразил надежду, что Тегеран "сделает это ради народа Ирана".
"Но если Иран выберет неправильный путь, тогда его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электроэнергетики и энергетических объектов", – сказал он.
СМИ ранее сообщили, что переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад на этой неделе, чтобы возобновить переговоры по заключению долгосрочного мирного соглашения.
О возможности проведения нового раунда стало известно после того, как 11 апреля встречи на высшем уровне между Ираном и США в столице Пакистана завершились без прорыва.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершилась".
Также СМИ писали, что Иран и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах при посредничестве Пакистана, но между сторонами до сих пор остаются значительные разногласия, в частности относительно ядерных амбиций Тегерана.