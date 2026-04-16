В Сербии заявляют, что не будут "умолять" о членстве в ЕС

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна продолжает двигаться к членству в Европейском союзе, но её официальные лица не будут "умолять" о приёме в ЕС.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Праге в четверг, 16 апреля.

Джурич сказал, что Сербия вскоре примет еще один пакет законов, необходимых для процесса вступления, поскольку она стремится выполнить все административные и технические процедуры до конца этого года.

"В то же время Белград не будет обращаться в Брюссель с просьбой о приеме", – сказал он.

Глава МИД Сербии подчеркнул, что окончательное решение по расширению остается за ЕС.

Осенью Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для продвижения к членству.

Писали, что Сербия потенциально может остаться без 1,5 млрд евро европейского финансирования из-за ухудшения ситуации с демократией и тесных связей с Москвой – такое решение уже рассматривают в Еврокомиссии.

