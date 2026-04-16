Lufthansa проводит масштабное сокращение флота на фоне забастовок

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила раньше запланированного сократить деятельность своей региональной дочерней компании Lufthansa Cityline и уменьшить объемы перевозок основной авиакомпании.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Решение принято на фоне роста расходов на топливо и длительных забастовок пилотов.

Как отметили в компании, первым шагом станет вывод из эксплуатации 27 самолетов Cityline уже в ближайшее время – 18 апреля.

Ранее планировалось, что полное прекращение деятельности этой авиакомпании состоится только в 2028 году. В Lufthansa пояснили, что это необходимо для сокращения убытков.

Кроме того, в конце летнего сезона четыре дальнемагистральных самолета будут постепенно выведены из основного флота. В зимнем расписании компания также сократит парк самолетов для коротких и средних маршрутов еще на пять единиц.

В то же время Lufthansa планирует перераспределение ресурсов в пользу более эффективной дочерней компании Discover, которая должна расширять флот новыми Airbus A350.

Реструктуризация происходит на фоне затяжного конфликта с профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit по поводу пенсионной программы.

Сотрудники Lufthansa в четверг и пятницу – 16 и 17 апреля – продолжат забастовку, что, как и ожидалось, приведет к отмене еще сотен рейсов.

Во время первого этапа забастовки в конце прошлой недели отменили сотни рейсов.

Волна протестов пришлась на символическую дату – празднование 100-летия Lufthansa.