Сибига 21 апреля обсудит с главами МИД ЕС разблокирование 90 млрд евро кредита для Украины

Глава МИД Андрей Сибига присоединится (предположительно в режиме видеоконференции) к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится во вторник, 21 апреля, в Люксембурге, чтобы обсудить перспективы разблокирования кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности несколько дипломатов ЕС, знакомых с планами заседания глав МИД.

Руководители МИД ЕС обсудят с Сибигой планы по разблокированию кредита на сумму 90 млрд евро, который Евросоюз планирует предоставить Украине в течение следующих двух лет.

Предварительно планируется, что Андрей Сибига присоединится к разговору министров в рамках Совета ЕС по иностранным делам по видеосвязи.

Собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что министры ЕС обсудят с украинским коллегой текущую ситуацию в Украине и на поле боя, а также перспективы разблокирования предоставления Украине 90 млрд кредита, принимая во внимание проигрыш на выборах 12 апреля партии все еще действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Следующий премьер Венгрии Петер Мадьяр, как известно, может вступить в должность 9 мая – и, по надежде евродипломатов, может немедленно разблокировать кредит для Украины.

Для этого Венгрия должна подписать соответствующие изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы, что можно сделать даже на уровне послов, не дожидаясь ближайшего саммита министров или лидеров Евросоюза.

Более того, у некоторых собеседников "Европейской правды" все еще есть надежда, что действующий премьер Венгрии Виктор Орбан может сам снять вето с 90 млрд, если Украина отремонтирует нефтепровод "Дружба" и возобновит транзит российской нефти в Венгрию (и Словакию) до 9 мая 2026 года.

Также европейские министры в Люксембурге обсудят усиление давления на Россию, которая, по их убеждению, до сих пор не демонстрирует желания завершить свою захватническую войну против Украины.

Для усиления давления на Москву ЕС хочет как можно быстрее утвердить 20-й пакет санкций против РФ, который сейчас блокирует не только Венгрия, но и Словакия – связывая разблокирование с восстановлением нефтепровода "Дружба".

Как сказал "ЕвроПравде" один из дипломатов, на следующей неделе, по результатам заседаний Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге и неформального саммита лидеров ЕС в Никосии (Кипр) станут понятны текущие позиции Венгрии и Словакии как по 20-му пакету, так и по 90 млрд для Украины.

Собеседники "Европейской правды" не прогнозируют принятия никаких решений по указанным вопросам во вторник, 21 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает шанс Украине ускорить свой европейский путь, официально открыть шесть переговорных кластеров, разблокировать кредит ЕС в размере 90 млрд евро и усилить санкции против РФ.

Ранее стало известно, что Орбан, который покидает пост главы венгерского правительства, не будет участвовать в неформальной встрече Европейского совета на Кипре 23-24 апреля.

