Єврокомісія доопрацює застосунок перевірки віку після виявлених недоліків

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Єврокомісія 17 квітня оголосила, що до презентованого два дні тому застосунку для перевірки віку підготують оновлення у зв’язку із вразливостями, які знайшли у програмі незалежні розробники.

Програмний код застосунку був опублікований у відкритому доступі на платформі для розробників GitHub, і багато користувачів написали, що виявили там "дірки", через які можна обходити основні функції.

"Ми виклали код у відкритий доступ саме для того, щоб спільнота розробників могла подивитися на нього і допомогти нам його покращити. Вжито негайних заходів, нова версія або вже опублікована, або стане доступною протягом дня", – зазначив речник з цифрових питань Тома Реньє.

Нагадаємо, 15 квітня Єврокомісія оголосила про завершення розробки застосунку для перевірки віку користувачів у ЄС перед наданням їм доступу на певні сайти. Його масове впровадження планують найближчим часом.

Національні збори Франції нещодавно схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Парламент Португалії також схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.