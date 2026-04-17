Еврокомиссия доработает приложение проверки возраста после выявленных недостатков

Еврокомиссия объявила, что к приложению проверки возраста пользователей подготовят обновление – после того, как независимые исследователи обнаружили в нем уязвимости.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия 17 апреля объявила, что к представленному два дня назад приложению проверки возраста подготовят обновления в связи с уязвимостями, которые нашли в программе независимые разработчики.

Программный код приложения был опубликован в открытом доступе на платформе для разработчиков GitHub, и многие пользователи написали, что обнаружили там "дыры", через которые можно обходить основные функции.

"Мы выложили код в открытый доступ именно для того, чтобы сообщество разработчиков могло посмотреть на него и помочь нам его улучшить. Приняты немедленные меры, новая версия или уже опубликована, или станет доступной в течение дня", – отметил представитель по цифровым вопросам Тома Ренье.

Напомним, 15 апреля Еврокомиссия объявила о завершении разработки приложения для проверки возраста пользователей в ЕС перед предоставлением им доступа на определенные сайты. Его массовое внедрение планируют в ближайшее время.

Национальное собрание Франции недавно одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Парламент Португалии также одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.