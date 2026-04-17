Єврокомісар з питань оборони закликав створити новий оборонний союз за участю України

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс запропонував укласти міжурядовий європейський договір, щоб створити оборонний союз і підготувати ЄС до самооборони.

Про це він сказав під час виступу на четвертій конференції Юридичної служби ЄС у п’ятницю, 17 квітня, цитує Euractiv, пише "Європейська правда".

Кубілюс поставив під сумнів, чи здатні існуючі договори ЄС підтримати країни-члени у створенні "оборонного союзу".

Тому він закликав до створення нового й "справжнього" європейського оборонного союзу.

"Я закликаю до створення нового справжнього європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Велика Британія, Норвегія та Україна. І для цього укладімо додатковий новий міжурядовий договір", – сказав він.

На думку єврокомісара, його можна було б створити за зразком Шенгенської угоди.

