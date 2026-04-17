Еврокомиссар по вопросам обороны призвал создать новый оборонный союз с участием Украины

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предложил заключить межправительственный европейский договор, чтобы создать оборонный союз и подготовить ЕС к самообороне.

Об этом он сказал во время выступления на четвертой конференции Юридической службы ЕС в пятницу, 17 апреля, цитирует Euractiv, пишет "Европейская правда".

Кубилюс поставил под сомнение, способны ли существующие договоры ЕС поддержать страны-члены в создании "оборонного союза".

Поэтому он призвал к созданию нового и "настоящего" европейского оборонного союза.

"Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор", – сказал он.

По мнению еврокомиссара, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.

Напомним, в январе Кубилюс выдвинул идею создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Это произошло после того, как в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Позже он объяснил, для чего ЕС нужна общая армия.

В начале апреля бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что может возникнуть потребность в создании военных альянсов, альтернативных НАТО.