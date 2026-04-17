У Німеччині попередили, що дефіцит авіапалива ставить під загрозу літні рейси в Європі

Перебої з постачанням авіаційного палива можуть незабаром призвести до помітного скорочення кількості рейсів, попередили у Німецькій асоціації авіації (BDL).

Ця заява пролунала на тлі того, як напруженість на Близькому Сході чинить тиск на світові енергетичні ринки.

"Літній туристичний сезон вже не за горами, а туристична галузь залежить від авіаперевезень для в’їзних та виїзних туристів у пік туристичного та ділового сезону", – попередив генеральний директор BDL Йоахім Ланг.

Чи погіршиться ситуація і коли це станеться, значною мірою залежатиме від тривалості конфлікту за участю Ірану, зазначила асоціація.

Навіть якщо війна закінчиться швидко, очікується, що енергетичні ринки відновлюватимуться лише поступово.

Посилаючись на експертів з енергетики, група зазначила, що понад 80 об'єктів на Близькому Сході зазнали часткових або серйозних пошкоджень, що робить малоймовірним швидке повернення до докризових рівнів виробництва.

Нафтова галузь очікує, що близько 20% світових нафтових потужностей залишатимуться недоступними протягом тривалого періоду.

BDL зазначила, що запаси на заміну наразі надходять переважно зі Сполучених Штатів, але вони поки що покривають лише близько половини дефіциту, що підвищує ризик низьких запасів і напруженої ситуації на ринку, яка може тривати й після літа.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.

Також прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що у разі дефіциту пального, ймовірно, доведеться вживати спецзаходів – але зазначив, що наразі такої близької загрози немає.