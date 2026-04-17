В Германии предупредили, что дефицит авиатоплива ставит под угрозу летние рейсы в Европе

Перебои с поставками авиационного топлива могут вскоре привести к заметному сокращению количества рейсов, предупредили в Немецкой ассоциации авиации (BDL).

Это заявление прозвучало на фоне того, как напряженность на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые энергетические рынки.

"Летний туристический сезон уже не за горами, а туристическая отрасль зависит от авиаперевозок для въездных и выездных туристов в пик туристического и делового сезона", – предупредил генеральный директор BDL Йоахим Ланг.

Ухудшится ли ситуация и когда это произойдет, в значительной степени будет зависеть от продолжительности конфликта с участием Ирана, отметила ассоциация.

Даже если война закончится быстро, ожидается, что энергетические рынки будут восстанавливаться лишь постепенно.

Ссылаясь на экспертов по энергетике, группа отметила, что более 80 объектов на Ближнем Востоке получили частичные или серьезные повреждения, что делает маловероятным быстрое возвращение к докризисным уровням производства.

Нефтяная отрасль ожидает, что около 20% мировых нефтяных мощностей будут оставаться недоступными в течение длительного периода.

BDL отметила, что запасы на замену пока поступают преимущественно из Соединенных Штатов, но они пока покрывают лишь около половины дефицита, что повышает риск низких запасов и напряженной ситуации на рынке, которая может продолжаться и после лета.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.

Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял, что в случае дефицита топлива, вероятно, придется принимать спецмеры – но отметил, что пока такой близкой угрозы нет.