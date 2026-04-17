Рейтинг партії Туска досяг найвищого за останній рік рівня

Якби парламентські вибори у Польщі відбулися в середині квітня, керівна "Громадянська коаліція" могла б розраховувати на 32 % голосів.

Про це свідчать результати останнього опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Це найкращий результат партії Дональда Туска з квітня 2025 року та зростання на 2,8 процентних пункти порівняно з попереднім місяцем.

На другому місці опинилася партія "Право і справедливість" з підтримкою 18,2%.

Підтримка PiS на рівні 18,2%, що означає падіння на 2,9 процентних пункти і водночас найгірший результат цього року. У лютому партія Ярослава Качиньського отримала 18,3% підтримки.

Третє місце в опитуванні посідає Конфедерація "Свобода і Незалежність", яку підтримують 13% респондентів (+1,9 процентного пункту порівняно з березнем). На четвертій позиції опинилася Конфедерація "Корона Польська" Грегожа Брауна з результатом 8,7% (падіння на 2,3 процентних пункти).

До Сейму також увійшла б "Нова лівиця", яка може розраховувати на 5,8% голосів, що означає зростання на 2,3 процентних пункти порівняно з попереднім місяцем. На межі

Відсоток людей, які не визначилися, за кого голосувати, знизився до 10,9% – це на 1,7 процентного пункту менше, ніж у березні, і на 4,3 процентного пункту менше, ніж у лютому.

Опитування CBOS було проведено 13–15 квітня 2026 року методом телефонних (CATI – 80 %) та інтернет-інтерв’ю (CAWI – 20 %) на вибірці з 1000 дорослих мешканців Польщі.

