Рейтинг партии Туска достиг самого высокого за последний год уровня

Если бы парламентские выборы в Польше состоялись в середине апреля, правящая "Гражданская коалиция" могла бы рассчитывать на 32 % голосов.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Это лучший результат партии Дональда Туска с апреля 2025 года и рост на 2,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

На втором месте оказалась партия "Право и справедливость" с поддержкой 18,2%.

Поддержка PiS на уровне 18,2%, что означает падение на 2,9 процентных пункта и одновременно худший результат в этом году. В феврале партия Ярослава Качиньского получила 18,3% поддержки.

Третье место в опросе занимает Конфедерация "Свобода и Независимость", которую поддерживают 13% респондентов (+1,9 процентных пункта по сравнению с мартом). На четвертой позиции оказалась Конфедерация "Корона Польская" Грегожа Брауна с результатом 8,7% (падение на 2,3 процентных пункта).

В Сейм также вошла бы "Новая левица", которая может рассчитывать на 5,8% голосов, что означает рост на 2,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. На грани

Процент людей, которые не определились, за кого голосовать, снизился до 10,9% – это на 1,7 процентных пункта меньше, чем в марте, и на 4,3 процентных пункта меньше, чем в феврале.

Опрос CBOS был проведен 13–15 апреля 2026 года методом телефонных (CATI – 80 %) и интернет-интервью (CAWI – 20 %) на выборке из 1000 взрослых жителей Польши.

Также один из последних опросов показал, что оценка работы Туска на посту премьера ухудшается.

Работу президента Кароля Навроцкого положительно оценивают 50% граждан.