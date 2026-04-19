Прем'єр Іспанії пообіцяв "закрутити гайки" ультраправим силам

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв "закрутити гайки" ультраправим силам, які намагаються зруйнувати міжнародний порядок.

Про це він сказав під час конференції "Глобальна прогресивна мобілізація" в Барселоні у суботу, 18 квітня, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Санчес вказав на мита президента США Дональда Трампа та війну на Близькому Сході як на причини широкої ерозії багатосторонніх інституцій, на що, за його словами, має реагувати глобальна лівиця.

"Ми змусимо поступитися тих, хто вважає себе абсолютно недоторканними. Мільярдерів з безмежною жадібністю. Тих, хто спекулює житлом людей", – сказав він.

Прем’єр Іспанії виділив олігархів, "які хочуть збагатитися, використовуючи нашу демократію та психічне здоров’я нашої молоді".

"Коли ми, прогресисти, приходимо до влади, це не для того, щоб служити елітам – ми ставимо їх на місце", – сказав Санчес.

Він зазначив, що ультраправі "організуються на міжнародному рівні", але наголосив, що їхня чисельність свідчить про слабкість, а не про силу.

"Вони кричать не тому, що перемагають, а тому, що знають, що їхній час добігає кінця", – вважає він.

Як зазначається, на заході в Барселоні були присутні близько 6 тисяч лівих політиків, політичних аналітиків та активістів.

Варто зауважити, що віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки "масовій мобілізації лівих" та демократичних сил країни.

Нові соціологічні опитування свідчать, що керівна Соціалістична партія Іспанії здобула підтримку виборців на тлі рішучої опозиції Санчеса до американо-ізраїльської війни проти Ірану, тоді як популярність ультраправої партії Vox, яка підтримує цю військову операцію, знизилася.

