Премьер-министр Испании пообещал "закрутить гайки" ультраправым силам

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал "закрутить гайки" ультраправым силам, которые пытаются разрушить международный порядок.

Об этом он заявил во время конференции "Глобальная прогрессивная мобилизация" в Барселоне в субботу, 18 апреля, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Санчес указал на пошлины президента США Дональда Трампа и войну на Ближнем Востоке как на причины широкой эрозии многосторонних институтов, на что, по его словам, должна реагировать глобальная левая.

"Мы заставим уступить тех, кто считает себя абсолютно неприкосновенными. Миллиардеров с безграничной жадностью. Тех, кто спекулирует жильем людей", – сказал он.

Премьер Испании выделил олигархов, "которые хотят обогатиться, используя нашу демократию и психическое здоровье нашей молодежи".

"Когда мы, прогрессисты, приходим к власти, это не для того, чтобы служить элитам – мы ставим их на место", – сказал Санчес.

Он отметил, что ультраправые "организуются на международном уровне", но подчеркнул, что их численность свидетельствует о слабости, а не о силе.

"Они кричат не потому, что побеждают, а потому, что знают, что их время подходит к концу", – считает он.

Как отмечается, на мероприятии в Барселоне присутствовали около 6 тысяч левых политиков, политических аналитиков и активистов.

Стоит заметить, что вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера считает, что победа Петера Мадяра в Венгрии стала возможной только благодаря "массовой мобилизации левых" и демократических сил страны.

Новые социологические опросы показывают, что правящая Социалистическая партия Испании получила поддержку избирателей на фоне решительной оппозиции Санчеса американо-израильской войне против Ирана, тогда как популярность ультраправой партии Vox, поддерживающей эту военную операцию, снизилась.

