Віцепрезидент США "вдячний" Папі Римському за його останні коментарі щодо Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "вдячний" Папі Римському Леву XIV за його останні висловлювання щодо американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує New York Post, пише "Європейська правда".

Напередодні Папа Римський Лев XIV сказав, що не зацікавлений сперечатися з президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Ірані і його останні слова, які сприйняли за продовження дебатів, були записані у промову значно раніше.

Коментуючи це Венс заявив, що "вдячний" Папі Римському за ці слова.

"Я вдячний Папі Леву за ці слова. Хоча ЗМІ постійно роздувають конфлікти – і так, справжні розбіжності траплялися й траплятимуться – реальність часто набагато складніша", – додав він.

Нагадаємо, Папа сказав, що його промова із фразою про "жменьку тиранів, що витрачають мільярди на війни", була написана ще два тижні тому, до того, як Трамп накинувся на нього з критикою.

Після першого шквалу критики з боку американського президента Дональда Трампа Папа Лев заявив, що не боїться і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

А Трамп заявив, що "шокований" поведінкою італійської прем'єрки Джорджі Мелоні після того, як вона розкритикувала його за слова щодо Папи Римського Лева XIV.

