Вице-президент США "благодарен" Папе Римскому за его недавние высказывания в адрес Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что "благодарен" Папе Римскому Льву XIV за его недавние высказывания в адрес американского президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует New York Post, пишет "Европейская правда".

Накануне Папа Римский Лев XIV сказал, что не заинтересован спорить с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны в Иране, и его последние слова, которые восприняли как продолжение дебатов, были записаны в речь значительно раньше.

Комментируя это, Венс заявил, что "благодарен" Папе Римскому за эти слова.

"Я благодарен Папе Леву за эти слова. Хотя СМИ постоянно раздувают конфликты – и да, настоящие разногласия случались и будут случаться – реальность часто гораздо сложнее", – добавил он.

Напомним, Папа сказал, что его речь с фразой о "горстке тиранов, тратящих миллиарды на войны", была написана еще две недели назад, до того, как Трамп обрушился на него с критикой.

После первого шквала критики со стороны американского президента Дональда Трампа Папа Лев заявил, что не боится и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.

А Трамп заявил, что "шокирован" поведением итальянского премьера Джорджи Мелони после того, как она раскритиковала его за слова в адрес Папы Римского Льва XIV.

Читайте подробнее,как президент США создал конфликт с главной союзницей в ЕС.