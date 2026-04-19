Вибори у Болгарії – екзит-поли свідчать про перемогу "друзів Путіна"

Екзит-поли свідчать про впевнену перемогу на парламентських виборах у Болгарії партії проросійського експрезидента Румена Радева.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR.

Зокрема, відповідно до результатів екзит-полу соціологічного агентства "Мяра", до Народних зборів (парламенту) Болгарії проходять 6 політичних сил. При цьому "Прогресивна Болгарія" Румена Радева не просто здобуває перше місце, але й отримує набагато більше, аніж очікувалося раніше – 38,7%. Такий результат має забезпечити партії Радева 109 мандатів із 240.

Відповідно до даних соціологів, обидві проєвропейські сили навіть сумарно отримали менше, аніж переможець. Так, за блок ГЕРБ – СДС віддало голоси 14,7 % виборців, а за блок "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" – 13,3%.

Ще 9,1% виборців підтримало партію ДПС (Рух за права і свободи) Деляна Пеєвські. Також до Народних зборів проходить відверто пропутінська партія "Відродження" (5,3%). На межі проходження – помірно-проросійські болгарські соціалісти (4%).

Схожі результати публікує й іншій екзит-пол – від Alpha Research. Відповідно до нього, "Прогресивна Болгарія" здобуває підтримку 38,1% виборців, ГЕРБ – СДС – 15,9 %, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" – 14,1%, ДПС – 7,9%, "Відродження" – 4,9%, соціалісти – 4,1%.

Таким чином, експрезидент Румен Радев може без проблем сформувати коаліцію із "Відродженням" (можуть отримати 14-15 мандатів), що є найгіршим сценарієм для України

Нагадаємо, нинішні вибори стали 8 достроковими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років. Явка на них склала 48,5 %.

Нагадаємо, напередодні дня виборів країна звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку Росії. А станом на 16-30 19 квітня Міністерство внутрішніх справ Болгарії отримало 328 повідомлень про можливі фальсифікації на виборах.

Також у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед виборами.

