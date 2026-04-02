У Фінляндії шукають ще один дрон 

Фінська поліція перевіряє ліси поблизу Паріккала через підозру щодо падіння ще одного безпілотника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У середу вдень поліція отримала повідомлення від очевидців про ще один невідомий безпілотник у безлюдній місцевості на півдні країни. У вівторок у Паріккала виявили безпілотний літальний апарат, який впав на лід озера Пюхяярві. Згодом виявилося, що дрон був українським.

Поліція розшукує дрон у співпраці з прикордонною охороною Південно-Східної Фінляндії. Пошуки розпочалися у середу і продовжаться у четвер.

Останніми днями на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як "заблукалі" українські апарати. Два підтверджено впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це найімовірніше наслідок впливу російських засобів РЕБ.