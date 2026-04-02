В Финляндии ищут еще один дрон

Финская полиция проверяет леса вблизи Париккала из-за подозрения о падении еще одного беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В среду днем полиция получила сообщение от очевидцев еще об одном неизвестном беспилотнике в безлюдной местности на юге страны. Во вторник в Париккала обнаружили беспилотный летательный аппарат, который упал на лед озера Пюхьяярви. Впоследствии оказалось, что дрон был украинским.

Полиция разыскивает дрон в сотрудничестве с пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии. Поиски начались в среду и продолжатся в четверг.

В последние дни на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как "заблудившиеся" украинские аппараты. Два подтвержденно упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

Как писала "Европейская правда", во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины извинились перед государствами Балтии и Финляндией за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.