В Естонії вважають, що поразка Орбана зменшить стратегічний вплив Росії у Європі

Голова естонської опозиційної партії Ismaa ("Вітчизна") та колишній глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що поразка партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах зменшить стратегічний вплив Росії в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю ERR.

12 квітня в Угорщині відбудуться вибори, і, згідно з опитуваннями, наразі лідирує опозиційна партія "Тиса", яка має реальні шанси усунути від влади очолюваний Орбаном "Фідес". Рейнсалу висловив сподівання, що "Тиса" Петера Мадяра переможе.

"Партія Мадяра входить до Європейської народної партії. Я нещодавно спілкувався з її представниками. Це дуже драматичне протистояння. І ми обов'язково маємо висловитися в Естонії щодо цього протистояння, всі естонські патріоти мають виходити з логіки, що поразка Орбана означає також зменшення стратегічного впливу Росії в Європі", – зауважив естонський політик.

Нагадаємо, 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови глав МЗС Угорщини та Росії, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ та заявив, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

В Єврокомісії нагадали, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення інформації із засідань Ради ЄС.