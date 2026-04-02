В Эстонии считают, что поражение Орбана уменьшит стратегическое влияние России в Европе

Председатель эстонской оппозиционной партии Ismaa ("Отечество") и бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах уменьшит стратегическое влияние России в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью ERR.

12 апреля в Венгрии состоятся выборы, и, согласно опросам, сейчас лидирует оппозиционная партия "Тиса", которая имеет реальные шансы отстранить от власти возглавляемую Орбаном партию "Фидес". Рейнсалу выразил надежду, что "Тиса" Петера Мадяра победит.

"Партия Мадяра входит в Европейскую народную партию. Я недавно общался с ее представителями. Это очень драматическое противостояние. И мы обязательно должны высказаться в Эстонии по поводу этого противостояния, все эстонские патриоты должны исходить из логики, что поражение Орбана означает также уменьшение стратегического влияния России в Европе", – отметил эстонский политик.

Напомним, 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора глав МИД Венгрии и России, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ и заявил, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

В Еврокомиссии напомнили, что Сийярто уже получал замечания о недопустимости разглашения информации с заседаний Совета ЕС.