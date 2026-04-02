Сильные штормы бушуют в Греции, один человек погиб

Сильные штормы, накрывшие большую часть Греции, привели к гибели одного человека к востоку от Афин, вызвали наводнения и значительные разрушения, в основном из-за поваленных сильным ветром деревьев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пожарная служба сообщила, что тело мужчины было найдено под автомобилем, снесенным паводковыми водами в городке Неа Макри, на восточном побережье Аттики. Гражданин Польши, которому было около пятидесяти лет, вероятно, выбрался из подвала своего затопленного дома, но его сбило с ног и зажало под машиной.

Город Рафина, расположенный южнее на том же побережье, также подвергся значительным затоплениям, а движение на главном проспекте Маратонос остановилось из-за высокого уровня воды. Школы оставались закрытыми в нескольких частях страны, в том числе на южном острове Порос, где обвалился небольшой мост и несколько автомобилей были снесены водой.

Штормы под названием "Эрминио" не прекращались и в четверг, причем на севере страны ожидается очень сильный ветер, а на юге – низкая видимость из-за пыли, перенесенной из Африки.

Всего в среду пожарная служба сообщила, что получила около 500 вызовов о помощи в столичном регионе, в основном для уборки поваленных деревьев, а также для откачки воды из затопленных зданий и, в 33 случаях, для освобождения людей, оказавшихся в ловушке паводковых вод.

Власти также получили 90 экстренных вызовов на Крите, 60 – на других южных островах Эгейского моря, 27 – на Пелопоннесе и 14 – на северных островах Эгейского моря.

В четверг прогнозируется сильный дождь, сильный ветер и, возможно, град в восточной Македонии, Фракии и частях центральной Македонии до начала второй половины дня, в северной Эвии, частях Фессалии и на Спорадах до полудня, а на Крите, южном и западном Пелопоннесе до позднего вечера.

Также греческий остров Крит оказался в эпицентре сильной волны африканской пыли, которая создала апокалиптическую картину и значительно ухудшила качество воздуха.

Напомним, в декабре мощный шторм "Байрон" пронесся над большей частью Греции.

А в ноябре непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки в Португалии