Прем'єр Ірландії заявив, що Трамп неприйнятно погрожує іранцям

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що погроза президента США Дональда Трампа бомбардувати Іран до стану кам'яного віку є неприйнятною.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Irish Times.

Виступаючи в ефірі Newstalk у четвер вранці, Мартін зазначив, що громадяни Ірану "не мають жодного стосунку" до війни і повинні бути захищені.

"Це неприйнятно. Кожна особа, залучена до війни, має ставити на перше місце захист цивільного населення та невинних цивільних осіб", – сказав він.

"Ми всі знаємо, що іранський режим був дуже репресивним. Але ця війна приносить смерть і руйнування людям в Ірані, які не мали жодного стосунку до режиму", – наголосив Мартін.

Він зазначив, що погрози цивільному населенню є неправильними, але додав, що він не зрозумів, чи були ці погрози спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури Ірану.

"(Ми) можемо вічно намагатися розтлумачити слова президента Трампа з огляду на те, що він сказав і що насправді робиться, і це завжди було характерною рисою", – сказав він, додавши, що США припинили бомбардування нафтової інфраструктури.

1 квітня президент Трамп пообіцяв розглянути питання припинення вогню в Ірані, коли Ормузька протока стане відкритою, вільною та безпечною. "А до того часу ми рознесемо Іран вщент або, як то кажуть, відправимо його назад у кам'яний вік", – заявив він.

Пізніше у зверненні до нації Трамп сказав, що США наближаються до завершення військової операції в Ірані та завдаватимуть "сильних ударів" по країні протягом наступних двох-трьох тижнів.