Премьер Ирландии заявил, что Трамп неприемлемо угрожает иранцам

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что угроза президента США Дональда Трампа бомбить Иран до состояния каменного века неприемлема.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Irish Times.

Выступая в эфире Newstalk в четверг утром, Мартин отметил, что граждане Ирана "не имеют никакого отношения" к войне и должны быть защищены.

"Это неприемлемо. Каждый, кто вовлечен в войну, должен ставить на первое место защиту гражданского населения и невинных гражданских лиц", – сказал он.

"Мы все знаем, что иранский режим был очень репрессивным. Но эта война приносит смерть и разрушения людям в Иране, которые не имели никакого отношения к режиму", – подчеркнул Мартин.

Он отметил, что угрозы гражданскому населению неправильны, но добавил, что он не понял, были ли эти угрозы направлены против гражданского населения и инфраструктуры Ирана.

"(Мы) можем вечно пытаться растолковать слова президента Трампа, учитывая то, что он сказал и что на самом деле делается, и это всегда было характерной чертой", – сказал он, добавив, что США прекратили бомбардировки нефтяной инфраструктуры.

1 апреля президент Трамп пообещал рассмотреть вопрос прекращения огня в Иране, когда Ормузский пролив станет открытым, свободным и безопасным. "А до того времени мы разнесем Иран вдребезги или, как говорится, отправим его обратно в каменный век", – заявил он.

Позже в обращении к нации Трамп сказал, что США приближаются к завершению военной операции в Иране и будут наносить "сильные удары" по стране в течение следующих двух-трёх недель.