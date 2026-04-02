В центральной Италии из-за непогоды обвалился мост

В четверг из-за экстремальных погодных условий в центральной Италии обвалился мост на автомагистрали "Адриатика", проходящей через реку Триньо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Центральные и южные регионы Италии оказались под ударом стихии. Обвал моста произошел после того, как уровень воды в реке критически поднялся из-за проливных дождей.

Мост, обрушившийся над рекой Триньо

Трассу превентивно закрыли еще в среду, установив наблюдение за конструкцией моста, однако поток воды оказался разрушительным.

#Maltempo #Campobasso, crollo ponte su SS16, all’altezza di Montenero di Bisaccia: dalle 9.30 #vigilidelfuoco impegnati con squadre a terra, anfibio ed elicottero Drago per escludere il coinvolgimento di auto [#2aprile 12:00] pic.twitter.com/tXfY73ITP5 – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 2, 2026

Разрушение моста фактически перерезало прямое транспортное сообщение с регионом Абруццо, что создает логистические проблемы.

Кроме того, река Карпино вышла из берегов, затопив часть провинциальной дороги №45. Тревожно высокий уровень воды зафиксирован в реке Офанто. В провинции Фоджа объявлена тревога из-за угрозы переполнения дамбы на озере Окито.

Напомним, сильные штормы, накрывшие большую часть Греции, привели к гибели одного человека к востоку от Афин.

Также греческий остров Крит оказался в эпицентре сильной волны африканской пыли, которая создала апокалиптическую картину и значительно ухудшила качество воздуха.