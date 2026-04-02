У Фінляндії дим від горіння купи зі сміттям сплутали з падінням безпілотника

Поліція Південно-Східної Фінляндії припинила пошуки ще одного дрона, після того як з’ясувалося, що дим від горіння сміття сплутали з падінням БпЛА.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Пошуки почалися в середу, 1 квітня, після того, як від очевидця надійшли достовірні відомості про помічений високий стовп чорного диму.

У четвер з'ясувалося, що дим піднявся через те, що мешканець району палив велику кількість сміття в районі пошуків, унаслідок чого виник стовп диму. Час та інші деталі збіглися з повідомленнями, що надійшли в поліцію, про можливий безпілотник.

Старший констебль Юкка Тюллі розповів, що поліція знайшла місце, де палили сміття, і опитала людину, яка цим займалася.

Дрон шукали на північ від Рауталахті в Паріккала. Над ділянкою, де був помічений дим, ввели денну заборону на польоти, щоб вертоліт міг спокійно вести пошуки.

Поліція обстежила місцевість, включно з лісовим масивом поблизу.

"Ми визнали інформацію вартою довіри, щоб почати пошуки", – каже Тюллі.

Останніми днями на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як "заблукалі" українські апарати. Два підтверджено впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це найімовірніше наслідок впливу російських засобів РЕБ.