В Финляндии дым от горения кучи мусора спутали с падением беспилотника

Полиция Юго-Восточной Финляндии прекратила поиски еще одного дрона, после того как выяснилось, что дым от горения мусора спутали с падением БпЛА.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Поиски начались в среду, 1 апреля, после того как от очевидца поступили достоверные сведения о замеченном высоком столбе черного дыма.

В четверг выяснилось, что дым поднялся из-за того, что житель района сжигал большое количество мусора в районе поисков, в результате чего возник столб дыма. Время и другие детали совпали с поступившими в полицию сообщениями о возможном беспилотнике.

Старший констебль Юкка Тюлли рассказал, что полиция нашла место, где жгли мусор, и опросила человека, который этим занимался.

Дрон искали к северу от Рауталахти в Париккала. Над участком, где был замечен дым, ввели дневной запрет на полеты, чтобы вертолет мог спокойно вести поиски.

Полиция обследовала местность, включая лесной массив поблизости.

"Мы сочли информацию заслуживающей доверия, чтобы начать поиски", – говорит Тюлли.

В последние дни на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как "заблудившиеся" украинские аппараты. Два подтверждено упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

Как писала "Европейская правда", во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины извинились перед государствами Балтии и Финляндией за эти случаи и отметили, что это скорее всего следствие воздействия российских средств РЭБ.