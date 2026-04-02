У Польщі звинуватили п’ятьох осіб у диверсіях на замовлення РФ

У Польщі прокуратура висунула звинувачення п’ятьом особам у рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, яке здійснювало диверсійні акти на замовлення російських спецслужб.

Як зазначається, цим особам інкримінується участь у підпалах, зокрема у магазині OBI у Варшаві у квітні 2024 року, у магазині IKEA у Вільнюсі та у торговому центрі "Marywilska 44" у Варшаві в травні 2024 року.

Прокурори наголосили, що ці дії мали терористичний характер.

Як заявила Генеральна прокуратура Польщі, ці підпали мали на меті "серйозно залякати багатьох людей і, як наслідок, вплинути на громадську думку".

Нагадаємо, 8 травня 2024 року вибуховий пристрій з таймером був закладений всередині магазину IKEA у Вільнюсі. Вибух спричинив пожежу та значні матеріальні збитки.

У скоєнні нападу підозрюються двоє громадян України віком до 20 років. Один з них, якому на той час було 17 років, наразі перебуває під вартою в Литві. Другий підозрюваний затриманий у Польщі.

У листопаді 2025 року литовський Вільнюський обласний суд засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за підпал магазину IKEA в столиці.