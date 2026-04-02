В Польше обвинили пятерых человек в диверсиях по заказу РФ

В Польше прокуратура предъявила обвинения пяти лицам в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, которая осуществляла диверсионные акты по заказу российских спецслужб.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, этим лицам инкриминируется участие в поджогах, в частности в магазине OBI в Варшаве в апреле 2024 года, в магазине IKEA в Вильнюсе и в торговом центре "Marywilska 44" в Варшаве в мае 2024 года.

Прокуроры отметили, что эти действия имели террористический характер.

Как заявила Генеральная прокуратура Польши, эти поджоги имели целью "серьезно запугать многих людей и, как следствие, повлиять на общественное мнение".

Напомним, 8 мая 2024 года взрывное устройство с таймером было заложено внутри магазина IKEA в Вильнюсе. Взрыв вызвал пожар и значительный материальный ущерб.

В совершении нападения подозреваются двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому в то время было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Второй подозреваемый задержан в Польше.

В ноябре 2025 года литовский Вильнюсский областной суд приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA в столице.