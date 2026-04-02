Финляндия устанавливает дополнительные РЛС на юго-востоке из-за "заблудившихся" БпЛА

Вооруженные силы Финляндии разворачивают дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны для готовности к новым случаям попадания иностранных БПЛА в воздушное пространство страны.

2 апреля Воздушные силы объявили о переброске дополнительного оборудования на юго-восток Финляндии, а также увеличение количества патрульных полетов истребителей.

Этому предшествовало объявление еще на прошлой неделе о том, что Финляндия усилит мониторинг своего воздушного пространства в связи с налетами украинских ударных БпЛА на российские порты вокруг Петербурга.

В среду финские СМИ узнали, что РЛС развернули на высоком холме в районе города Коувола – одной из местностей, где упали "заблудившиеся" украинские беспилотники.

В армии не стали раскрывать количества и вида радаров, которые разворачивают. Объясняют, что это оборудование, которое позволяет выявлять присутствие беспилотников и других воздушных целей и видеть высоту и направление полета. Кроме того, финские военные имеют данные от патрулирующих истребителей других союзников по НАТО в регионе.

Военные отмечают, что если "ситуация" – удары Украины по российским портам в Финском заливе – будет продолжаться дальше, такой режим повышенной готовности будет сохраняться.

Также в Финляндии надеются ускорить запуск уведомлений в смартфонах о воздушной тревоге на фоне последних инцидентов с "заблудившимися" беспилотниками.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.