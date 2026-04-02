Белый дом: Мелания Трамп помогла вернуть в Украину детей, похищенных Россией

В Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп в четвертый раз помогла вернуть похищенных украинских детей в их семьи.

Об этом говорится в заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, шестеро украинских несовершеннолетних детей, которые в настоящее время находятся в РФ, вернутся к своим семьям в Украину.

В Белом доме отметили, что седьмой украинский ребенок вернется домой к членам семьи позже в этом месяце в рамках этого воссоединения.

"Возвращение детей к их близким в этом регионе мира остается одной из важнейших глобальных проблем современности. Меня вдохновляет то, что обе стороны остаются приверженными постоянному сотрудничеству, ставя безопасность и благополучие детей выше этой ужасной войны", – добавила Мелания Трамп.

В августе Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

После этого первая леди США сказала, что имеет "открытый канал связи" с Путиным по вопросу возвращения похищенных из Украины детей.

4 декабря первая леди США сообщила, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

12 февраля в Белом доме заявили, что первая леди США в третий раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.