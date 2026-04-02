СМИ: Трамп уволил генерального прокурора из-за недовольства её работой по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора Пэм Бонди.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников CNN, Трамп недоволен Бонди по многим вопросам. В частности, он разгневан тем, как она вела дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Пэм Бонди – великая американская патриотка и преданная подруга, которая в течение последнего года добросовестно выполняла обязанности генерального прокурора", – написал Трамп вечером 2 апреля.

Он заявил, что Бонди перейдет на "новую, очень нужную и важную должность в частном секторе, о которой будет объявлено в ближайшее время".

"Наш заместитель генерального прокурора, очень талантливый и уважаемый юрист Тодд Бланш, заменит ее на посту исполняющего обязанности генерального прокурора", – добавил американский президент.

Ранее Комитет Конгресса США выдал повестку Бонди для дачи показаний за закрытыми дверями в рамках расследования по делу Эпштейна. Согласно повестке, 14 апреля Бонди должна дать показания под присягой перед Комитетом по надзору Палаты представителей.

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес Трампа.

26 февраля бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон давала показания перед Конгрессом США о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с Эпштейном.

А на следующий день бывший президент США Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные с обвинениями Трампа в сексуальном насилии.