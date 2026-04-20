У Британії затримали підозрюваних у спробі підпалу синагоги

У Лондоні затримали двох підлітків, підозрюваних у нападі на синагогу Kenton United Synagogue, який відбувся у ніч на 19 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За даними поліції Лондона, близько опівночі в неділю у вікно синагоги в Гарроу було вкинуто пляшку з "якимось каталізатором". Будівля отримала незначні пошкодження, а про постраждалих не повідомлялося.

Заступник комісара Лондонської поліції Метт Джукс повідомив, що за останні тижні в місті відбулося загалом 15 арештів у зв'язку з шістьма інцидентами, пов’язаними з нападами на об’єкти єврейської громади.

Як повідомлялося, у неділю у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

18 квітня у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.

Також у столиці Британії розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.

Повідомляли, що поліція Лондона розглядає можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися минулого тижня.