В Великобритании задержали подозреваемых в попытке поджога синагоги

В Лондоне задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на синагогу Kenton United Synagogue, которое произошло в ночь на 19 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По данным лондонской полиции, около полуночи в воскресенье в окно синагоги в Харроу была брошена бутылка с "каким-то катализатором". Здание получило незначительные повреждения, о пострадавших не сообщалось.

Заместитель комиссара лондонской полиции Мэтт Джукс сообщил, что за последние недели в городе было произведено в общей сложности 15 арестов в связи с шестью инцидентами, связанными с нападениями на объекты еврейской общины.

Как сообщалось, в воскресенье в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

18 апреля в Лондоне начали расследование неудавшегося поджога здания, где ранее работала еврейская организация – недалеко от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой помощи" еврейской организации.

Также в столице Великобритании расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.

Сообщалось, что лондонская полиция рассматривает возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших на прошлой неделе.