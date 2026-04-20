Президент Румунії попередив про "турбулентність" через ймовірну відставку прем'єра
Президент Румунії Нікушор Дан сподівається, що прозахідна керівна коаліція втримається при владі попри кризу, інакше, за його словами, країна зіштовхнеться з "політичною турбулентністю".
Про це, як пише "Європейська правда", Дан заявив на пресконференції, цитує Digi24.
Заяви президента прозвучали на тлі повідомлень ЗМІ про те, що найбільша партія в урядовій коаліції – Соціал-демократична – у понеділок готується винести на розгляд питання про відставку прем’єр-міністра Іліє Боложана.
Глава держави висловив сподівання, що члени коаліції дійдуть згоди для збереження уряду.
"Ймовірно, нас чекає політична турбулентність… Я все ще сподіваюся, що ми зможемо знайти формулу для продовження прозахідного уряду Румунії, і що вона буде міцною", – сказав Дан.
Президент уточнив, що за необхідності він скликатиме партії для консультацій.
"Зараз у публічних заявах позиції непримиренні... Ми розуміємо, які є невдоволення, які є очікування, але питання в тому, чи вдасться нам узгодити деякі очікування", – додав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.
Сам глава уряду відкинув можливість своєї відставки та розкритикував соціал-демократів за порушення коаліційної угоди.
У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.