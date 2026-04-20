Президент Румынии предупредил о "турбулентности" из-за вероятной отставки премьера

Президент Румынии Никушор Дан надеется, что прозападная правящая коалиция удержится у власти, несмотря на кризис, иначе, по его словам, страна столкнется с "политической турбулентностью".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дан заявил на пресс-конференции, цитирует Digi24.

Заявления президента прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что крупнейшая партия в правительственной коалиции – Социал-демократическая – в понедельник готовится вынести на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра Илие Боложана.

Глава государства выразил надежду, что члены коалиции придут к согласию для сохранения правительства.

"Вероятно, нас ждет политическая турбулентность... Я все еще надеюсь, что мы сможем найти формулу для продолжения прозападного правительства Румынии, и что она будет прочной", – сказал Дан.

Президент уточнил, что при необходимости он будет созывать партии для консультаций.

"Сейчас в публичных заявлениях позиции непримиримы... Мы понимаем, какие есть недовольства, какие есть ожидания, но вопрос в том, удастся ли нам согласовать некоторые ожидания", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.

Сам глава правительства отверг возможность своей отставки и раскритиковал социал-демократов за нарушение коалиционного соглашения.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов по реформе, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.