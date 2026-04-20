Глава Євроради привітав проросійського експрезидента Болгарії з перемогою на виборах

Голова Європейської ради Антоніу Кошта привітав лідера партії "Прогресивна Болгарія" і колишнього президента Болгарії Румена Радева з переконливою перемогою на парламентських виборах 19 квітня.

передає "Європейська правда".

Голова Євроради зазначив, що провів телефонну розмову з переможцем виборів у Болгарії.

Під час дзвінка Кошта заявив Радеву, що очікує на співпрацю з ним в рамках засідань Європейської ради "над спільним планом дій щодо процвітаючої, незалежної та безпечної Європи".

За попередніми результатами, партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті нового скликання.

Нинішні вибори стали восьмими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років.

Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

