Глава Евросовета поздравил пророссийского экс-президента Болгарии с победой на выборах

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поздравил лидера партии "Прогрессивная Болгария" и бывшего президента Болгарии Румена Радева с убедительной победой на парламентских выборах 19 апреля.

Об этом Кошта написал на платформе X, передает "Европейская правда".

Председатель Евросовета отметил, что провел телефонный разговор с победителем выборов в Болгарии.

Во время звонка Кошта заявил Радеву, что ожидает сотрудничества с ним в рамках заседаний Европейского совета "над общим планом действий по процветающей, независимой и безопасной Европе".

По предварительным результатам, партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева может обеспечить себе единоличное большинство в парламенте нового созыва.

Нынешние выборы стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние пять лет.

Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, которые поддержали его партию на досрочных парламентских выборах.

Читайте также: Россия победила в Болгарии? Почему Румен Радев выиграл выборы и какими будут последствия.